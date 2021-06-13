Optimist Milli Takımı, Youth Centenary Regatta yarışlarına katıldı

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Optimist Dünya Şampiyonası öncesi önemli bir hazırlık yarışı olarak kabul edilen organizasyon, Garda bölgesinde gerçekleştirildi.

22 ülkeden 142 yelkencinin mücadele ettiği yarışlarda, milli sporculardan ’altın’ grupta yarışan Ege Erdemli 21, Uğur Yıldırım 42 ve Kutsal Güneş Kurnaz 53. oldu.

Gümüş grupta mücadele eden Irmak Süvari birincilik elde ederken, Göktuğ Öztuğ ise 29. sırada yarışları tamamladı.

Çalışmalarını Garda’da sürdürecek milli sporcular, 15 Haziran Salı günü yurda dönecek.