Optimist Milli Takım Kampı, İzmir’de yapılacak

Türkiye Yelken Federasyonu'nun açıklamasına göre, Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü tesislerinde 11 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek kamp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri gözetilerek yapılacak.

Antrenör Alican Selcik ile Gökhan Durkal gözetimindeki kampa katılacak sporcular ise şöyle:

Ege Erdemli, Göktuğ Öztuncel, Kutsal Güneş Kurnaz, Uğur Yıldırım, Oğuz Önal, Yiğit Özbaşoğlu, Ege Ayyıldızbayraktar, Sadrihan Suer, Firdevs Yeğin, İlayda Şen, Defne Isabel Ramirez Zambrano.