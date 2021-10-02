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Optimist Milli Takım Kampı, Bodrum'da yapılacak

Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Optimist Milli Takım Kampı, 18-24 Ekim tarihlerinde Bodrum’da düzenlenecek.

02 Ekim 2021, Cumartesi 19:34 Son Güncelleme:
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Optimist Milli Takım Kampı, Bodrum'da yapılacak

Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Optimist Milli Takım Kampı, 18-24 Ekim tarihlerinde Bodrum’da düzenlenecek. Federasyonun açıklamasına göre, Bodrumspor Yelken Kulübü Derneği tesislerinde gerçekleştirilecek kamp, Antrenör Alican Selcik ile Gökhan Durkal gözetiminde gerçekleştirilecek.

Kampa katılacak sporcular şunlar:

Ege Erdemli, Göktuğ Öztuncel, Kutsal Güneş Kurnaz, Uğur Yıldırım, Ege Ayyıldızbayraktar, Sadrihan Suer, Görkem Arda Koçak, Irmak Süvari, İlayda Şen,Defne Isabel Ramirez Zambrano, Medine Havva Tatlıcan.

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