Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Optimist Milli Takım Kampı, 18-24 Ekim tarihlerinde Bodrum’da düzenlenecek. Federasyonun açıklamasına göre, Bodrumspor Yelken Kulübü Derneği tesislerinde gerçekleştirilecek kamp, Antrenör Alican Selcik ile Gökhan Durkal gözetiminde gerçekleştirilecek.
Kampa katılacak sporcular şunlar:
Ege Erdemli, Göktuğ Öztuncel, Kutsal Güneş Kurnaz, Uğur Yıldırım, Ege Ayyıldızbayraktar, Sadrihan Suer, Görkem Arda Koçak, Irmak Süvari, İlayda Şen,Defne Isabel Ramirez Zambrano, Medine Havva Tatlıcan.