Optimist Aday Milli Takımı, online kural eğitimi aldı

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF), Optimist Aday Milli Takımı’na yönelik online eğitim düzenledi. Federasyondan yapılan açıklamada Optimist Aday Milli Takımı’nın, TYF Optimist Antrenörü Alican Selcik gözetiminde online kural eğitimi aldığı ifade edildi.

02 Haziran 2020, Salı 14:47 Son Güncelleme:
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Optimist Aday Milli Takımı, online kural eğitimi aldı

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF), Optimist Aday Milli Takımı’na yönelik online eğitim düzenledi. Federasyondan yapılan açıklamada Optimist Aday Milli Takımı’nın, TYF Optimist Antrenörü Alican Selcik gözetiminde online kural eğitimi aldığı ifade edildi.

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