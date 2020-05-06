OPPO Reno3 ve Reno3 Pro Tanıtıldı

6 Mayıs 2020, İstanbul – OPPO'nun marka estetiğinin güçlü mirasını sürdüren Reno3 Serisi'nin tasarımı, tüm kullanıcılar için hafif ve çekici bir cihaz sunmak amacıyla daha da geliştirildi. Yeni nesil tasarımının ardındaki temel fikir ise incelik…

Reno3 Serisi ile çekilen fotoğraflar koleksiyon değeri taşır

Fotoğrafçılık OPPO'nun en önemli odak noktası ve güçlü yanlarından birini oluşturuyor. Reno3 Serisi, yepyeni Ultra Video Sabitleme 2.0 video modunu sunarak Reno2'nin video keşif ve geliştirmelerini daha ileri noktaya taşıyor. Aynı zamanda Reno3 Pro'da video çekerken normalden %87 daha geniş görüş açısı yakalamak için Geniş Açı Sabitleme Modu da bulunuyor. Reno3 Pro, iç ve dış mekan fark etmeksizin sarsıntısız ve net fotoğraflar çekiyor.

Buna ek olarak, OPPO Reno3 Pro'daki video bokeh efekti ve akıllı video düzenleme mükemmel sonuçlar veriyor. Reno3 Pro'da bulunan akıllı video düzenleme yazılımı SoLoop, özelleştirilmiş şablonlara video klipler oluşturuyor. 90Hz ekranla birlikte, kullanıcılar video çekimlerinin keyfini çıkarabiliyor.

OPPO Reno3 Pro'nun dörtlü arka kamera modülünde 48 MP ana kamera, 13 MP telefoto lens, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP siyah beyaz kamera bulunuyor. OIS'li Sony IMX586 sensöre sahip ana kamera, yeni IPS görüntü algoritması sayesinde görüntüleme efektini iyileştiriyor. 13MP telefoto lens 48MP ana kamera ile beraber 2x optik, 5x hibrit ve 20x digital zoom yapmasını sağlıyor. Ayrıca geniş açı lensi kullanarak geniş açıda da sabit fotoğraflar elde edebilirsiniz.

OPPO Reno3 Pro, ön kameralar açısından sektörün en yüksek piksel sayısına sahip ön kamera modüllerinden biri olan 32MP ultra net kamerayı kullanıyor. Selfie'leri net ve güzel hale getirmek için özelleştirilen Portrait Beautify 2.0, selfie çekerken ten rengini ve ışık durumunu algılıyor. Reno3 modelinde ilk kez ön kameraya Gece Modu algoritması ekleyen OPPO, geceleri selfie çekmek isteyenler için de farklı bir deneyim vaat ediyor.

Fotoğraf ve videoları daha iyi görmek için Reno3 Pro'nun 90Hz hıza sahip ekranının parlaklığı 800nit'e ve maksimum parlaklığı 1100nit'e kadar çıkıyor. Güneş ışığı gibi tüm aydınlatma koşullarında ekran kolayca görülüyor. Maksimum 180Hz dokunma örnekleme oranı, kullanıcıların oyun ve videolar gibi uygulama senaryolarındaki taleplerini karşılayarak yumuşak dokunuşlarla bulanıklık olmadan oyun oynamasına olanak tanıyor.

Olağanüstü performans sunan gelişmiş yazılım

Reno3 Pro'nun performansı önemli ölçüde iyileştirildi. Reno3 Pro'da 12GB bellek ve 256GB'a kadar artabilen dahili hafıza seçenekleri bulunuyor. Yazılım konusunda ise Reno3 Pro yeni ColorOS 7 sistemiyle birlikte geliyor. Kenarsız bir estetiğe sahip ColorOS 7 sistemi, yeni simgeleriyle renk doygunluğunu azaltıyor ve oluşan görsel etki göze hitap ediyor. Gün boyu koyu mod özelliği ve akıllı arka ışık mekanizmasıyla Reno3 Pro, gözleri korumak için çeşitli kullanım senaryolarına uyum sağlıyor.

ColorOS 7 ile Reno3 Serisi, geliştirilmiş bir oyun performansı ile etkileyici ve akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Hyper Boost, dokunmatik optimizasyon ve kare hızı optimizasyonu ile gecikmeyi azaltıyor; oyunların daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Dokunmatik optimizasyon sayesinde güç azaldığında bile dokunma tepkisi hızlı kalıyor, gereksiz işlemleri azaltırken dokunmatik tarama sıklığını artırıyor. Ayrıca, kare hızlarını optimize etmek için senaryoları tespit edip tahmin ederek sistem kaynaklarını yeniden bir araya getiriyor. Böylece oyunlar ağır yüklenme senaryolarında bile daha sorunsuz çalışıyor. Bunlara ek olarak Elevoc algoritması ile Reno3 Serisi, oyun esnasında yapılan sesli sohbetlerde oyuncuların birbirine çok yakın olmasından kaynaklanan gürültüyü de ortadan kaldırabiliyor.

Reno3 Pro:

•TÜV Rheinland Tam Bakım Ekran Belgesi: Ekran, kullanıcılara birinci sınıf göz bakımı sağlıyor. Geliştirilmiş düşük parlaklık, stroboflash içermeyen ve düşük mavi ışın teknolojileri, en karanlık ortamlarda bile hassas göz bakımı sunuyor.

•TÜV Rheinland Güvenli Hızlı Şarj Sistemi Sertifikası: 30W VOOC Flash Charge 4.0 ile birlikte sunulan Reno3 Pro, TÜV Rheinland tarafından yapılan 20 dakikalık testte %50 şarjı geçtiği gibi, mükemmel şarj güvenliği ve hızlı şarj hızı imkanı sunuyor.

•Dolby Atmos® ve Yüksek Çözünürlüklü Ses: Dolby Sertifikalı ses ve video oynatabilir, Yüksek Çözünürlüklü müzik dosyalarının Hi-Fi deneyimini yaşayabilirsiniz.

Reno3:

•TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası: TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası, kullanıcılara birinci sınıf göz bakımı sağlıyor. Reno3 gözlerinizi korumak için mavi ışığı filtreliyor.

•TÜV Rheinland Güvenli Hızlı Şarj Sistemi Sertifikası: 20W VOOC Flash Charge 3.0 ile uygulandığında Reno3 her zaman mükemmel şarj güvenliği sunuyor. Ayrıca Reno3, ünlü sloganda dendiği gibi, TÜV Rheinland tarafından yapılan “5 dakikalık şarj ile 2 saatlik telefon görüşmesi” testini geçti.

•Dolby Atmos® ve Yüksek Çözünürlüklü Ses: Dolby Sertifikalı ses ve video oynatabilir, Yüksek Çözünürlüklü müzik dosyalarının Hi-Fi deneyimini yaşayabilirsiniz.



