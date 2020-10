OPPO League of Legends ile iş birliğini duyurdu

OPPO bugün, Riot Games ile yaptığı uzun süreli anlaşmanın bir parçası olarak League of Legends Dünya Şampiyonası 2020 (S10) ile iş birliğini duyurdu. Anlaşma dahilinde, OPPO Find X2 League of Legends Esports: World 2020 Sürümü ve OPPO Watch League of Legends Limited Edition[1] gibi iş birliğine özel ürünler piyasaya sürülecek. Bu ortaklık kapsamında resmi bir şarkı ve bir müzik videosu da yayınlanacak.

Bu yılın ortaklığının teması 'Efsane Olun' olarak belirlendi. League of Legends (LOL), benzersiz bir oyun ortamı sunarak dünyanın dört bir yanından birçok oyuncuya bir 'efsanenin yolculuğunu' deneyimleme fırsatı yaşatıyor. Nexuslarını korumak için gece gündüz saatlerce pratik yapan oyuncular, gerçek bir efsane olma yolunda ilerliyor. League of Legends'ın OPPO'ya ilham veren özelliği, oyunun ve oyuncularının tutkulu ve yenilikçi ruhu oldu.

İş birliğiyle ilgili olarak, OPPO Küresel Pazarlama Başkanı William Liu, şunları söyledi: “LOL Esports'un akıllı telefonda ilk küresel iş ortağı olan OPPO, markayla yeniden iş birliği yapmayı ve kullanıcılarına özelleştirilmiş yüksek kaliteli ürünler sunmayı dört gözle bekliyor. Yalnızca bir e-spor simgesi olmakla kalmayan LOL, aynı zamanda OPPO'nun mükemmellik için çabalamak ve kullanıcıları için benzersiz deneyimler yaratmakla ilgili inandığı değerleri de paylaşıyor.”

Riot Games'in Global Esports Ortaklıkları ve İş Geliştirme Başkanı Naz Aletaha ise “Hayranlarımıza LOL Esports'tan ilham alan yüksek teknolojiye sahip ürünler sunmak için OPPO ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Geçen yıl, OPPO ile küresel turnuvada ortaklık yapan ilk şirket biz olduk. OPPO'nun tasarıma ve yeniliğe olan tutkusunu takdir ediyoruz. Birlikte, dünya çapındaki hayranlarımıza daha fazla eğlence sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Tüketici merkezli bir marka olarak kullanıcılarını dinlemeyi ve onlarla iletişim kurmayı amaçlayan OPPO, 2018'de Avrupa pazarının OPPO için ilk adımı olan Find X'i Fransa'nın Louvre kentinde duyurmuştu. Akıllı telefon, o zamanlar OPPO'nun en iyi tasarımının ve teknolojisinin bir yansımasıydı ve sektörün yenilikçi yönlerini ileri taşıyan bir cihaz olarak görülüyordu. İki yıl sonra OPPO, sektördeki en iyi ekranlardan birini taşıyan ve kaliteden ödün vermeyen Find X2'yi piyasaya sürdü. Keşfetmeyi asla bırakmayan OPPO, bu seriyle ve diğer akıllı cihazlarla kullanıcılarına daha zengin deneyimler yaşatmaya devam edecek.