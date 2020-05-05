2001 yılında kurulan ve genel merkezi Çin'in Dongguan bölgesinde olan Oppo'nun yeni akkıllı telefonu büyük ilgi gördü. Türkiye'deki satış fiyatı da belli olan Oppo Find X2 teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Akıllı telefon gücünü Qualcomm’un Snapdragon 765 yonga setinden alıyor. Bu yonga seti ile birlikte cihaza 5G desteği de geliyor. Akıllı telefonda 8GB RAM sunulurken depolama alanı konusunda ise 128GB’lık bir alan sunuluyor. Cihazda çift modlu 5G bağlantı desteği bulunuyor. Akıllı telefon kutudan Android 10 tabanlı Color0S 7 arayüzü ile çıkıyor.

Oppo Find X2 fiyatı ne kadar?

Oppo Find X2'nin Türkiye'de tavsiye edilen internet satış fiyatı 9 bin 999 TL olarak duyuruldu.

Oppo Find X2 ekran özellikleri neler?

Akıllı telefon 6.4 inç boyutunda 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran ile geliyor. Bu ekranın en/boy oranı 20:9 iken %90.8 ekran/kasa oranı sunuyor. 60000: 1 kontrast oranı sunan bu ekran 408ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ayrıca ekranın içine entegre edilmiş bir parmak izi okuyucusu da cihazda yer alan bir diğer özellik.

Oppo Find X2 kamera özellikleri neler?

Akıllı telefonun arka bölümünde dörtlü kamera kurulumu bizi karşılıyor. Bu kamera kurulumu 48MP birincil kamera, 8MP geniş açılı makro kamera, 2MP monochrome kamera ve 2MP retro stil kamera şeklinde sunuluyor.

Ön bölümde ise ekranın en üstünde orta bölümde bir damla çentik içerisinde özçekim kamerası bulunuyor. Bu özçekim kamerası 32MP ve 1080p video kayıtları oluşturmanıza olanak tanıyor.

Oppo Find X2 batarya özellikleri neler?

Akıllı telefonda 4.025mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. Cihaz VOOC 4.0 hızlı şarj teknolojisi ile geliyor. Bu teknoloji %50 batarya dolumuna 20 dakikada ulaşmanızı sağlıyor.

İşte Oppo Find X2 Lite Özellikleri:

Ekran: 6.4 inç, 1080 x 2400p, FullHD+ AMOLED

Ön Kamera: 32MP

Arka Kamera: 48MP birincil kamera, 8MP geniş açılı makro kamera, 2MP monochrome kamera, 2MP retro stil kamera

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765

RAM: 8GB

Depolama Alanı: 128GB

Batarya: 4.025mAh

İşletim Sistem: Android 10 tabanlı ColorOS 7

Boyutlar: 160.3 x 74.3 x 7.96 mm

Ağırlık: 180 gram

Renkler: Siyah ve Beyaz

YENİ AMİRAL GEMİSİ

OPPO, yeni amiral gemisi Find X2'nin Türkiye lansmanını online olarak gerçekleştirdi. Açıklamada görüşlerine yer verilen OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, "Konuştuğumuz mükemmelliği en iyi şekilde gösteren Find X2'de en güçlü Snapdragon işlemcisi olan 865'i kullanıyoruz." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"Sony'nin en yeni IMX708 sensörüyle birlikte gelen üçlü kamera sistemi ile çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. 65W Super VOOC hızlı şarj teknolojisi ile sadece 38 dakikada telefonu tamamen şarj edebilirsiniz. En önemlisi ise QHD+ çözünürlükte 120 Hertz ekran yenileme hızına sahip Ultra Görüş Ekranı ile film izleyip oyun oynamaktan büyük keyif alacaksınız."

ÜÇLÜ KAMERA KOMBİNASYONU

OPPO'nun Find X2 modelinde üçlü kamera kombinasyonu yer alıyor. 48MP geniş açılı lens, 12MP ultra geniş açılı lens, 13MP telefoto lens ile donatılan Find X2, 5x hibrit zoom özelliğiyle sunuluyor.

Üçlü kamera sistemi Sony'nin en yeni IMX708 sensörüyle birlikte geliyor.

Çift doğal ISO teknolojisi ve f / 1,7 geniş diyafram ile birleştirilmiş kamera sensörü, düşük ışıkta net fotoğraflar sunuyor.

Ultra Gece Modu bütün odak uzaklıklarında zoom imkanı sağlarken, telefoto gece çekimi de kolaylıkla yapılabiliyor.

Maksimum 30x zoom özelliği aynı zamanda video çekimde de kullanılabiliyor.

Find X2 modeli, Ultra Sabit Video özelliğini de kullanıcılara sunuyor. 120 derece ultra geniş açılı objektife dayanan geliştirilmiş görüntü sabitleme algoritması sayesinde, kullanıcılar kolayca geniş açı video kareleri yakalayabiliyor.

Find X2 modeli, 4K 60fps video çekimini desteklemekle birlikte aynı zamanda Canlı HDR video kaydına da imkan sağlıyor.

Bu teknolojiler; 10 bit video kaydını, piksel düzeyinde gerçek zamanlı derecelendirme pozlamasını ve video renk kalibrasyonunu entegre ederek, arkadan aydınlatmalı sahnelerde vurguları daha net hale getirebiliyor ve video efektine doku katabiliyor.

1 MİLYARDAN FAZLA RENKLİ EKRAN KAPASİTESİNE SAHİP ULTRA GÖRÜŞ EKRANI

Find X2 modeli; çözünürlük, renk, yenileme hızı ve parlaklık açısından 1 milyardan fazla renkli ekran kapasitesine sahip özelleştirilmiş 120Hz QHD + Ultra Görüş Ekranı ile donatıldı.

OPPO'nun yeni amiral gemisi ayrıca, 3168*1440, 513 PPI çözünürlük, ultra düşük ekran yansıtma ve 1200nit'e kadar maksimum ekran parlaklığı ile her ortamda net ve rahat bir ekran deneyimi sunuyor.

Find X2 modeli bir başka özelliği olan O1 Ultra Görüş Motoru sayesinde, Motion Clear ve HDR video geliştirmeyi destekliyor.

Motion Clear özelliği, kare hızı 30 fps'den 60 fps'ye kadar olan çevrimiçi video ve spor yayınlarının kare sayısını artırabiliyor.

Bu sayede videolar daha düzgün oynatılırken hareket gecikmesi ve kademeli konturlar en aza indirgeniyor.

HIZLI ŞARJ TEKNOLOJİSİ

Sektördeki Qualcomm Snapdragon 865 Mobil Platform ile donatılmış ilk cep telefonlarından biri olan Find X2, uzun süreli kullanımlardan sonra sıralı yazma hızını ve rastgele yazma hızını büyük ölçüde geliştiren yeni nesil UFS 3.0, TW, HPB özelliğini destekliyor.

Find X2, 4200mAh pil kapasiyesiyle, cep telefonu endüstrisindeki hızlı ve güvenli şarj teknolojilerinden biri olan 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj ile donatıldı.



