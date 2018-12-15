Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımı ve OPET arasında ana sponsorluk anlaşması imzalandı. OPET, 2018-19 sezonu boyunca Fenerbahçe kadın voleybol takımının isim ve forma göğüs sponsoru olacak.

Fenerbahçe resmi açıklama yaptı...

Ülkemizde voleybol adına birçok ilki hayata geçiren, elde ettiği ulusal-uluslararası başarılar ve şampiyonluklarla voleybolu, ülke sporumuzda ve dünyada önemli bir noktaya taşıyan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız ve OPET arasında ana sponsorluk anlaşması imzalandı.

Türk sporunun gelişimi ve uluslararası alandaki başarısı için spora destek olan akaryakıt dağıtım sektöründe müşteri memnuniyeti lideri OPET, 2018-19 sezonu boyunca kadın voleybol takımımızın isim ve forma göğüs sponsoru olacak.

Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Cev Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı olarak devam edecek takımımıza sonsuz başarılar diliyor; sponsorumuz OPET’e, Fenerbahçe ailemize hoş geldin diyoruz.

Opet hakkında!

Akaryakıt dağıtım sektörünün müşteri memnuniyetindeki değişmez lideri OPET; perakende, ticari ve endüstriyel satışlar, depolama ve uluslararası ürün ticareti konularının yanı sıra iştirakleri ile madeni yağ ve jet yakıtı alanlarında faaliyet gösteriyor. Yeni ürün ve hizmetleri, hızla gelişen istasyon ağı ve fark yaratan sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çeken OPET, sektörün büyük oyuncuları içindeki tek yerli şirkettir. OPET’in SUNPET markası ile birlikte 1600’ü aşkın istasyonu bulunuyor. Pazarda büyük rekabet avantajı sağlayan depolama kapasitesi 1 milyon metrekübün üzerinde olan OPET, aynı zamanda akaryakıt sektörünün teknolojiyi en iyi kullanan markası olarak biliniyor. OPET, ‘Akıllı Dolum Sistemi’ ile müşterisini ve aracını elektronik ortamda pompa sistemine kaydederek tüm Türkiye’deki akaryakıt istasyonlarından uygun yakıtın alınabilmesini sağlayan projesi ile sektörde yine bir ilke imza atmıştır. KalDer (Türkiye Kalite Derneği) tarafından 12 yıldır ‘Müşteri bağlılığı en yüksek marka’ seçilen OPET, aynı zamanda ‘Superbrands’ ve Lovemark gibi unvanların da sahibi. OPET, “Kusursuza Yolculuk” yaklaşımı ile yepyeni projeler, ürün ve hizmetlerle müşterisinin yanında olmaya devam ediyor.