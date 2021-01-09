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Open Fire Valorant turnuvası başlıyor

ESA Esports tarafından düzenlenen, Open Fire VALORANT Turnuvası, 50.000TL ödül havuzuyla birlikte başlıyor.

09 Ocak 2021, Cumartesi 18:12 Son Güncelleme:
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Open Fire Valorant turnuvası başlıyor

ESA Esports tarafından düzenlenen, Open Fire VALORANT Turnuvası, 50.000TL ödül havuzuyla birlikte başlıyor.

ininal sponsorluğunda düzenlenecek turnuva kapsamında 128’er takım için iki eleme organize edilecek. Elemelerin ardından oynanacak play-off aşamasındaysa elemelerden çıkacak 2’şer takım, davetli 4 takımla birlikte mücadele edecek. Play-off aşamasında oynayacak 8 takım da 50.000TL ödül havuzuna ortak olacak.

Turnuva eleme ve final tarihleri, turnuva kayıt formu ve turnuva kurallarının tamamına aşağıdaki bilgilendirmelerden ulaşabilirsiniz.

Eleme Programı:

Eleme Kayıtlarının Sonlanması: 10 Ocak Pazar – 19.00

1. Eleme Tarihi: 11 Ocak Pazartesi – Başlangıç Saati: 19.00

2. Eleme Tarihi: 12 Ocak Salı – Başlangıç Saati: 19.00

Eleme Saatleri:

Eleme saatleri 11 ve 12 Ocak tarihlerinde düzenlenecek her iki eleme için de aşağıdaki gibidir.

19.00 – Round 64 (Bo1)

20.00 – Round 32 (Bo1)

21.00 – Round 16 (Bo1)

22.00 – Çeyrek Final (Bo1)

23.00 – Yarı Final (Bo3)

Final maçı oynanmaz. Finale çıkan 2 takım da playoff aşamasına katılmaya hak kazanır.

Playoff Programı:

Çeyrek Final Maçları: 13 Ocak Çarşamba – 19.00 – 21:00

Yarı Final Başlangıcı: 14 Ocak Perşembe – 19.00

Üçüncülük Maçı: 15 Ocak Cuma – 19.00

Final Maçı: 15 Ocak Cuma – 21.00

Play-off aşamasındaki tüm maçlar 3 harita üzerinden (Bo3) oynanır.

Davetli Takımlar:

Dark Passage

fastPay Wildcats

Futbolist

Sangal Esports

Ödül Dağılımı:

1. Takım: 25.000₺

2. Takım: 10.000₺

3. Takım: 5.000₺

Play-off’lara katılan 8 takıma toplam 10.000 TL olmak üzere, takım başı 1.250 TL, ininal kartlara bakiye olarak tanımlanacaktır.

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