OPEN FIRE LEGACY Turnuvası başlıyor

ESA Esports, Türkiye espor tutkunları tarafından ilgiyle takip edilen “OPEN FIRE” turnuva serisine, toplam 130.000TL’lik ödül havuzuna sahip bir yeni turnuva daha ekliyor. Yılın son büyük VALORANT turnuvasında, 12 takım mücadele edecek.

Düzenlediği kaliteli organizasyonlar ve oyuncu hedef kitlenin nabzını tutarak hayata geçirdiği içeriklerle adını duyuran ESA Esports, 2021 yılı içerisinde düzenlediği OPEN FIRE markalı turnuvalarına hız kesmeden devam ediyor.

ESA Esports’un daha önce gerçekleştirdiği OPEN FIRE ALL STARS, OPEN FIRE SUMMER, OPEN FIRE REBELS ve OPEN FIRE LAST CALL turnuvalarının devamı olarak, OPEN FIRE LEGACY adını taşıyan yeni turnuva, 18-26 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek ve VALORANT kategorisinde mücadele eden 12 takımı bir araya getirecek.

Beşiktaş Esports, Eternal Fire, Fenerbahçe Espor, Fire Flux Esports, Futbolist, Galakticos, Kafalar Esports, OtherSide Esports, Regnum Carya Esports, Surreal Esports, Team Demiral Esports ve Thunderbolts Gaming takımlarının katılacağı turnuvanın tüm maçları, nimo.tv/ESAEsportsTV kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

Takımların toplam 130.000TL’lik ödül havuzu için mücadele edeceği turnuvada, izleyiciler canlı yayınlarda toplamda 190.000 VP oyun içinde geçerli kod kazanma fırsatı yakalayacak.