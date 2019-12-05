Sezon başında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle gittiği Monaco’da sadece 4 maça çıkabilen ve yaşadığı sakatlıkla beraber gözden düşen Henry Onyekuru, 1.5 sezonluğuna Galatasaray’a dönmeye hazırlanıyor. Sarı- Kırmızılılar’ın kiralık olarak kadrosuna katacağı 22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve ekibiyle sürekli iletişim halinde. Sakatlığını atlattıktan sonra forma şansı bulamayan ve maç eksiği olan Onyekuru’nun fiziksel durumuyla, Sarı- Kırmızılılar yakından ilgileniyor. Florya, Nijeryalı futbolcudan kendisine çok dikkat etmesini ve ikinci yarıya hazır olmasını istiyor.

İlişkisini hiç kesmedi

Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezon tam 16 gole imza atarak yıldızını parlatan Onyekuru da, Florya’ya döneceği için heyecanlı. Gittiği günden bu yana sosyal medya hesaplarında Galatasaray taraftarıyla ilişkisini koparmayan genç yetenek, Türk Telekom Stadı’ndaki coşkuyu yeniden yaşamak için sabırsızlanıyor. Galatasaray cephesi, oyuncunun satın alma opsiyonunu kontrata ekletmek istese de, Monaco’nun bu teklife çok sıcak bakmadığı belirtiliyor.