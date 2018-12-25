Henry Onyekuru, attığı 2 golle Sivasspor maçında galibiyeti getiren isim oldu. Sezon başında Everton’dan kiralanan Nijeryalı futbolcunun ilk devre performansında ise çarpıcı bir detay dikkat çekiyor.

15 maçta forma giyip 6 gol atan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, bu gollerin tamamını Rodrigues’in 11’de başlamadığı haftalarda kaydetti.

Kendisiyle benzer oyun tarzına sahip olan Rodrigues ile birlikte oynadığı karşılaşmalarda ise Onyekuru daha etkisiz bir görüntü sergiliyor.

Fatih hoca, ligin ikinci yarısında sağ kanatta Feghouli ile yola devam ederse, sol kanatta Onyekuru ile Rodrigues arasında bir tercih yapmak zorunda kalacak.

Safa Can Konuksever