Onyekuru'nun şifresi

Sivas maçının kahramanı Onyekuru’nun ilginç istatistiği... 21 yaşındaki futbolcunun, ilk yarıda gol attığı 4 maçta da Rodrigues ilk 11’de yoktu. Nijeryalı yıldız, Rodrigues’le oynadığı maçlarda ise etkisiz kalıyor.

25 Aralık 2018, Salı 05:57
- A +
Onyekuru'nun şifresi

Henry Onyekuru, attığı 2 golle Sivasspor maçında galibiyeti getiren isim oldu. Sezon başında Everton’dan kiralanan Nijeryalı futbolcunun ilk devre performansında ise çarpıcı bir detay dikkat çekiyor.

15 maçta forma giyip 6 gol atan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, bu gollerin tamamını Rodrigues’in 11’de başlamadığı haftalarda kaydetti.

Kendisiyle benzer oyun tarzına sahip olan Rodrigues ile birlikte oynadığı karşılaşmalarda ise Onyekuru daha etkisiz bir görüntü sergiliyor.

Fatih hoca, ligin ikinci yarısında sağ kanatta Feghouli ile yola devam ederse, sol kanatta Onyekuru ile Rodrigues arasında bir tercih yapmak zorunda kalacak.

Safa Can Konuksever

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.