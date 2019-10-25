Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan D'avila, "Henry, Monaco'nun sözleşmeli futbolcusu; ancak Galatasaray'ı çok seviyor. Galatasaray taraftarı yeterince ister, kulüpler de anlaşırsa, Ocak ayında gelir. Yaz döneminde o kadar teklif vardı ki onun için; buna karşın Henry 'hep Galatasaray' dedi. Gerçekten farklı duygularla seviyor Galatasaray'ı. Elbette, Ocak'ta dönebilir. Bu olasılık üzerinde düşünüyoruz. Ayrıca Galatasaray'a pek çok genç oyuncu kazandıracağım. Her iki kulüple de çok iyi ilişkilerim var. Ocak ayında ve gelecek yaz da Galatasaray'a pek çok oyuncu için çok yüksek fiyatlar içeren teklif getireceğim" dedi.

Younes Belhanda'nın da menajeri olan D'avila, "Belhanda Galatasaray'a aşkla bağlı. Bunu fırtınalı bir aşk öyküsüne benzetebiliriz. Kulübü çok seviyor. Fatih Terim'i çok seviyor. Terim de onu çok seviyor. Belhanda çok iyi bir insan. Kimsenin dedikodusunu yapmaz. Hissettiğini söyler. Oynadığı maçlarda Galatasaray kazanıyor. Montpellier'de şampiyonluk. Dinamo Kiev'de şampiyonluk. Nice'de Avrupa Kupaları'na katılma derecesi elde ettiler. Galatasaray'da iki şampiyonluk ve kupalar. Hep kazanan bir oyuncu. Onun oynadığı maçlarda Galatasaray hep kazanıyor. Yaz döneminde Suudi Arabistan'dan iki teklif getirdim ona. Yıllık 9 milyon Euro önerdiler. Reddetti. Geçtiğimiz Ocak ayında Monaco ısrarla istedi. Reddetti. Çünkü Galatasaray'ı çok seviyor. Ailesi burada çok mutlu. İstanbul'da harika bir yaşamları var. Galatasaray'ı paraya değişmedi" dedi.