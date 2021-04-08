Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Henry Onyekuru, annesinden gelen kara haberle sarsıldı. Dün sabah antrenman hazırlıklarını yaparken, sahaya çıkmasına 10 dakika kala, annesi Jessy Onyekuru'nun hayatını kaybettiği haberini alan genç futbolcu, büyük bir yıkım yaşadı. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Henry Onyekuru´nun değerli annesi Jessy Onyekuru´nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Henry Onyekuru ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi. Kulüpten izin alan 23 yaşındaki futbolcu, annesinin cenazesi için Nijerya'ya hareket etti. Sarı-Kırmızılı oyuncu, cumartesi günü Karagümrük ile oynanacak lig maçının kadrosunda yer alamayacak.