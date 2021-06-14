Devre arasında 3. kez Monaco'dan kiralanan Henry Onyekuru'nun bu kez satın alma opsiyonuyla transfer edilmesi taraftarı rahatlatmış ve Nijeryalı oyuncunun kalacağı düşünülmüştü. Fakat yıldız futbolcu için planlanan olmadı, Sarı-Kırmızılılar 11 Haziran'a kadar geçerliliği bulunan 4 milyon 350 bin Euro'luk opsiyonu kullanmadı.

Monaco'yla pazarlıklara başladılar

Böylece Onyekuru için farklı takımlar devreye girerken, Monaco'nun kapıları çalınmaya başladı. Özellikle Yunan ekibi Olimpiakos'un, 24 yaşındaki kanat oyuncusunu ısrarla kadrosuna katmak istediği ve Fransız ekibiyle pazarlıklara başladığı kaydedildi.

Terim kalırsa...

Ancak Onyekuru'nun aklı Galatasaray 'da, gözü Fatih Terim'de... 19 Haziran'daki başkanlık seçimi sonrasında Cim Bom'daki geleceği netleşecek olan Terim, başarılı oyuncuya, 'Benden haber bekle' mesajını gönderdi. Onyekuru da Olimpiakos'un görüşme talebi sonrasında Yunan ekibinden zaman talep etti.

Onyekuru, Galatasaray'daki 3. döneminde çıktığı 15 maçta 5 gol, 4 asistle oynadı.