Ve Onyekuru yuvaya geri dönüyor... Geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Galatasaray’da 16 gol atarak göz kamaştıran bir performans sergileyen ve 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Monaco’ya transfer olan Henry Onyekuru’nun, devre arasında Florya’nın yolunu tutacak ilk isim olması bekleniyor.

Sarı- Kırmızılılar, haftalardır süren pazarlıklar sonucunda, 22 yaşındaki kanat oyuncusunu 1.5 sezonluğuna kiralama konusunda mutabakat sağladı. Daha önce Onyekuru’yla da her konuda el sıkışan Galatasaray Yönetimi, bu operasyon için Monaco kulübüne 2.5 milyon Euro ödeyecek. Onyekuru’ya verilecek yıllık ücret ve diğer detaylar ise daha sonra netleştirilecek.

Fatih hoca çok istedi

Onyekuru’nun yeniden transfer edilmesini isteyen 1 numaralı isim Fatih Terim’di. Tecrübeli hoca, yaz döneminde de Nijeryalı futbolcunun Everton’dan alınması yönünde talepte bulunmuş, ancak Monaco’nun araya girmesiyle planlar suya düşmüştü.

Buna karşın Onyekuru’nun Fransa’da beklentilerin altında kalması, tam da kendini göstermesi gereken dönemde sakatlanması, bir anlamda Galatasaray’ın işine gelmiş oldu. Cim Bom’un genç yıldızı yeniden kadroya katmasını sağlayan en önemli detay ise oyuncunun tekrar bu formayı giymeyi çok istemesiydi.

Metin Karabaş