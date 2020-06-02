Yunan basınında yer alan haberlere göre; Olympiakos, 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunu transfer etmek için Fransız ekibi ile görüşmelere başladı.

Oyuncu teklifi yapacak

Haberde, Onyekuru'nun bonservisinin hayli yüksek olduğu, ancak Olympiakos'un yıldız oyuncuya karşı Monaco'ya bir oyuncu ve bir miktar para teklifin de bulunacağı bildirildi.

650 bin Euro kazanıyor

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı yıldız net 650 bin Euro kazanıyor. Sarı-Kırmızılı forma ile 9 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu 1 gol ve 2 asist kaydetti. (Ajansspor)



