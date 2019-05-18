Galatasaray’ın sezon başında Everton’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı ekipte gösterdiği performansla İngiliz ekibinin dikkatini çekti. Gelecek sezonun kadrosunda oyuncuyu değerlendirmeyi düşünen mavi-beyazlıların futbolcuyu oynatmak konusunda önünde çalışma izni sorunu var.

Yabancı oyuncular için gerekli koşullar uyarınca Nijerya Milli Takımı, FIFA Dünya Sıralaması’nda 42. sırada bulunduğu için Onyekuru’nun milli takımın son iki yıldaki maçlarının yüzde 75’inde forma giymiş olması gerekiyor. Ancak şu an için futbolcu bu süreçteki 20 karşılaşmanın ancak 8’inde oynadı. Afrika Uluslar Kupası’nda final görmesi durumunda Nijerya 7 maç oynamış olacak. Bunların tamamında görev alsa bile Onyekuru temmuz ayında toplam 27 maçın 15’inde oynamış olacak ve yüzde 56’da kalacak. Bu durumda da milli takım kriterini karşılaması mümkün olmayan Onyekuru için Everton’un itiraz kuruluna başvurmaya hazırlandığı öğrenildi. Ancak orada da koşullar uymuyor. Bu nedenle kanaat opsiyonuyla izin başvurusu yapılacağı belirlendi.

Onyekuru geçen sene olduğu gibi çalışma izni alamazsa, gelecek sezon da Galatasaray’da oynaması kolaylaşacak.

Kaynak: Skorer