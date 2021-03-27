Onyekuru ve Etebo gemiyle deplasmanda!

Afrika Uluslar Kupası eleme maçında bugün Benin ile oynayacak olan Nijerya, Benin'e tekneyle gitti. Yeşil-Beyazlılar'ın pandemi nedeniyle havalimanlarındaki önlemlere güvenmediği, kara yolunun da kapalı olmasıyla birlikte bu kararı aldığı belirtildi. Güvenlik nedeniyle komşu ülke olan Benin'e tekneyle giden Nijerya'nın bu yolculuğunun 3 saat sürdüğü öğrenildi. Onyekuru da konuyla ilgili olarak, "Hayatımda ilk kez bir deplasman maçına gemiyle gideceğim. Nijerya için buna katlanırım" dedi.