MENÜ

Onyekuru ve Etebo gemiyle deplasmanda!

Galatasaray'lı Onyekuru ve Etebo'nun ülkesi Nijerya'da futbol federasyonu, eşine nadir rastlanan bir karara imza attı.

27 Mart 2021, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Onyekuru ve Etebo gemiyle deplasmanda!

Afrika Uluslar Kupası eleme maçında bugün Benin ile oynayacak olan Nijerya, Benin'e tekneyle gitti. Yeşil-Beyazlılar'ın pandemi nedeniyle havalimanlarındaki önlemlere güvenmediği, kara yolunun da kapalı olmasıyla birlikte bu kararı aldığı belirtildi. Güvenlik nedeniyle komşu ülke olan Benin'e tekneyle giden Nijerya'nın bu yolculuğunun 3 saat sürdüğü öğrenildi. Onyekuru da konuyla ilgili olarak, "Hayatımda ilk kez bir deplasman maçına gemiyle gideceğim. Nijerya için buna katlanırım" dedi. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...