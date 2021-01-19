Sarı-Kırmızılılar'ın transferine garanti gözüyle baktığı Henry Onyekuru için geri sayım sürüyor. Normal şartlar altında geçtiğimiz hafta takıma katılması beklenen Nijeryalı futbolcu, Monaco cephesinde son anda ortaya çıkan pürüz nedeniyle Fransa'da kaldı. Eşyalarını toplayan ve İstanbul'a hareket etmek için resmi anlaşmayı bekleyen Onyekuru'nun bu hafta sonuna kadar Galatasaray'a imza atacağı belirtiliyor. Monaco ise genç yıldıza gelen bonservis tekliflerini değerlendirmek amacıyla işi ağırdan alıyor. 23 yaşındaki kanat oyuncusu ise verdiği karardan emin ve Fransa'dan bir an önce ayrılarak İstanbul'un yolunu tutmak istiyor. Teknik patron Fatih Terim'in de vakit kaybetmeden Onyekuru'yu ilk 11'e adapte edeceği ifade ediliyor.