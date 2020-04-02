Onyekuru: O golü unutamıyorum!

Galatasaray’ın sosyal medya hesabı, geçen sezon şampiyonluğu getiren Başakşehir maçındaki Onyekuru’nun gol sevincini paylaşırken, “Hey Onyekuru, umarız evde iyi vakit geçiriyorsundur. Eski fotoğraflara bakıyorduk, bunların senin için ne anlama geldiğini bizimle paylaşmak ister misin?” diye sordu. Nijeryalı yıldız da görüntülü olarak şu cevabı verdi: Başakşehir’e attığım golü kariyerim boyunca unutmayacağım. Çok mutluydum, fotoğraflara baktığınızda da, taraftarlara nasıl koştuğumu görebilirsiniz. Herkes çok mutluydu. Bağırıyorlar, tezahürat yapıp “Cim Bom Bom” diyorlardı. İnanılmaz bir duyguydu benim için...”

‘Muslera yanıma geldi ve...’

“Feghouli’nin beraberlik golünden sonra Muslera yanıma geldi ve bana, ‘Tamam kardeşim, şimdi senin zamanın geldi. Endişelenme ve sayılmayan golü unut, sonuna kadar zorla, şans sana gelecek’ dedi. Ben de ondan büyük bir güven aldım. Bana o fırsatın gelmesini bekledim. Ve o şansı bulduğumda da golü attım. Çok mutluydum. O gün benim için çok özeldi. Çünkü kariyerimdeki ilk şampiyonluğu yaşamıştım. Galatasaray veya başka kulüplerle 2-3 kez şampiyon olan takım arkadaşlarım vardı ama bu benim için çok özeldi...”

‘Isınma bölümünde hissettim’

“Aslında o gün henüz ısınma bölümünde dahi hissetmiştim bunu. Tüm konsantrasyonumu, kapasitemin tamamını vermeye hazırdım. Evimizde oynuyorduk, bizi en baştan itibaren inanılmaz bir şekilde destekleyen bir taraftarımız vardı. İnanılmazdı ve Tanrıya şükürler olsun ki başardık.”

Kadıköy için mesajı var

Onyekuru, Kadıköy galibiyetinin fotoğrafları sorulunca da, “Bu tarihin ta kendisiydi. Bunun bir parçası olabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Bu maç kulüp için olduğu kadar, oyuncular olarak bizim için de büyük bir anlam taşıyor. Sonsuza kadar hatırlayacağım bir anı” cevabını verdi.