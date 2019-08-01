Radamel Falcao transferinde artık geri sayım başladı. Galatasaray'ın bu konuda yetki verdiği menacer Ahmet Bulut, Jorge Mendes’le birlikte dün Fransa’ya giderek Monaco ile masaya oturdu.

Son olarak 33 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli olmadan Galatasaray’a transfer edilmesi konusunda detaylar görüşüldü. Bulut, İstanbul’a Falcao’yu da alarak dönmeye hazırlanıyor.

Ahmet Bulut, dünkü görüşme öncesi Fransa’dan bu kareyi paylaştı.

Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli futbolcuya senelik 5 milyon Euro artı çeşitli başarı bonusları ödeyecek.

Çıkış maddesi olacak

Falcao’nun kontratı 2+1 yıl şeklinde düzenlenecek. 2 yılın ardından tecrübeli futbolcunun bonservisini alarak, aktif futbol kariyerini sonlandırmak istediği Kolombiya’nın Millionaires kulubüne transfer olma hakkına sahip olacak.

Terim dört gözle bekliyor

Radamel Falcao’nun yolunu büyük sabırsızlıkla bekleyen isimlerin başında Fatih Terim geliyor. Tecrübeli teknik adam, Şampiyonlar Ligi’nde büyük fark yaratacağını ve Galatasaray’a seviye atlatacağını düşündüğü Kolombiyalı golcünün bir an önce takıma katılıp uyum sürecini atlatmasını bekliyor.

Forma satışı patlayacak

Sanat ve spor camiasından birçok ünlü isim, şimdiden sosyal medya üzerinden binlerce Falcao forması sözü vermiş durumda. Transferin gerçekleşmesiyle birlikte, son yıllarda en yüksek forma satış rakamlarına ulaşılacağı tahmin ediliyor.

Onyekuru bu kez olmadı

Terim’in yeniden kadrosunda görmeyi çok istediği Onyekuru, bambaşka bir maceraya yelken açıyor. Galatasaray’ın tüm girişimlerine rağmen, Nijeryalı futbolcu Monaco ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

Geçen sezon kazanılan çifte kupaya en fazla katkı veren isimlerden biri olan Henry Onyekuru, Fransa yolcusu...

Fatih Terim’in tekrar kadrosunda görmeyi çok istediği ve Sarı-Kırmızılılar’ın uzun süredir kiralamaya çalıştığı Nijeryalı futbolcu, sürpriz bir karar vererek Monaco ile anlaştı.

Falcao transferinde Galatasaray’la görüşmelerde bulunan Fransız kulübü, Onyekuru’nun bonservisi için Everton’a 15 milyon Euro ödemeyi kabul etti.

Çalışma izni alamadı

Son olarak Afrika Kupası’nda Nijerya forması giyen Onyekuru’ya, hedeflenen süreyi alamadığı gerekçesiyle İngiltere’de çalışma izni çıkmadı. Everton da oyuncuyu tekrar kiralamak yerine bonservis bedeliyle beraber satma kararı verdi.

enç yetenek, yeni kulübüyle 5 yıllık anlaşma sağladı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere yola çıktı.



