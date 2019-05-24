Onyekuru: Kalmak istiyorum!

Bayern Münih’in listesinde olduğu iddia edilen Henry Onyekuru’nun adı pek çok Avrupa kulübüyle anılıyor. Dış basında her gün 21 yaşındaki yıldızla ilgili bir haber ortaya atılıyor.

Ancak Onyekuru, Galatasaray’da kalmak istiyor. Çalışma izni problemi devam ettiği için Everton’ın satmayı planladığı Onyekuru, menaceriyle bir araya geldi.

Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden olmadığı takdirde kendisine teklif getirilmesini istemeyen Nijeryalı futbolcunun, “Kariyerime Galatasaray’da devam etmek istiyorum. Burada çok mutluyum. Yine Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağım. Everton’ı buna ikna et” dediği öğrenildi.

Ada’ya gidecekler

Onyekuru’yu 8 milyon Euro’ya alan Everton, genç kanat oyuncusu için 15 milyon Euro değer biçmiş durumda. Galatasaray ise bu rakamı çok yüksek buluyor. Önümüzdeki günlerde İngiliz ekibiyle temas kuracak yönetim, rakamı indirmeye çalışacak veya yeniden kiralama teklifi sunacak.

Metin Karabaş