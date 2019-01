Henry Onyekuru... Sezon başında Everton’dan sessiz sedasız kiralandığında, kimse böylesine etkili bir performans ortaya koyacağını tahmin etmemişti. Henüz 21 yaşında, şimdiden birçok Avrupa devi onu istiyor, Galatasaray’ın planı da yola devam etmesinden yana. Peki o ne düşünüyor? Planları, duyguları ne yönde. Biz sorduk, Onyekuru anlattı..

'Çalışma izni için geldim'

Anderlecht geçen sezon seninle devam etmek istedi. Ancak Galatasaray'ı seçtin. Bu kararından memnun kaldın mı?

Burayı seçmemin en büyük sebeplerinden birisi düzenli oynamaktı. Çünkü İngiltere’de çalışma izni alabilmeniz için milli takım maçlarında yüzde 75 oynamanız gerekiyor. Bunu da alabilmek için buraya gelip düzenli maç oynamalısınız ve tecrübe kazanarak da bu şekilde İngiltere’de çalışma izni alabileceğim için Galatasaray’ı tercih ettim.

'Bu kadar sıkıntıya rağmen'

Takımın durumu, şampiyonluk iddianız hakkındaki görüşlerin?

İlk yarıda yaşadığımız talihsizlikler var, sakatlıklar, cezalar... Bu durum bizi etkiledi. Diğer taraftan ise sonuna kadar mücadeleyi bırakmayan bir takımımız var. Hocası ve oyuncuları ile sonuna kadar mücadele ettik. Lig tablosuna da bakarsanız zaten liderle puan farkımız fazla değil. Birçok takımla aynı puandayız. Bu kadar talihsizliklere, sakatlıklara ve cezalılara rağmen iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Bu mücadele ve takım ruhunu ikinci yarıya da yansıtmak istiyoruz.

Kişisel performansın?

Şu ana kadar kötü diyemem. Tabii ki hocamın ve takım arkadaşlarımın yardımıyla, onların motivasyonuyla hep daha iyi yerlere gitmek istiyorum. Daha iyisini yapabilirim. İkinci yarıda umarım daha iyi bir Henry seyrettiririm.

Garry Rodrigues ile aynı mevkide oynuyorsun. Onun gidişiyle sana fazla sorumluluk düşecek. İkinci yarıda görevi kaldırabileceğini düşünüyor musun?

Garry’nin bu kadar çabuk ayrılmasını açıkçası beklemiyordum. Ama futbolda her an her şey olabiliyor. Bakıldığı zaman orijinal pozisyonum, oynamaktan keyif aldığım pozisyon sol açık. Hocamın verdiği direktifler doğrultusunda sağ açıkta da görev aldım. Şimdi büyük ihtimalle sol açıkta görev alacağım. Bu baskıdan da çıkabileceğimi düşünüyorum. Hocamın verdiği destekle, takım arkadaşlarımızın desteğiyle yine hep beraber bu sorumluluğu alıp altından kalkacağımı düşünüyorum.

‘Evden fazla çıkmıyorum’

Türkiye'ye alıştın mı? İstanbul'a alıştın mı? Başına gelen en ilginç olay neydi?

İstanbul’da çok fazla dışarı çıkmadım diyebilirim. Belki geldiğimden beri toplasanız 4-5 kere dışarı çıkmışımdır. Daha çok işime odaklanmış durumdayım. Daha çok evde geçen bir hayatım var. Mutlaka İstanbul güzel bir şehir. İlerleyen günlerde mutlaka yine dışarı çıkacağım. Galatasaray taraftarı bana İstanbul’u çok sevdirdi. Onların bana sokaklarda gösterdiği ilgi çok güzel. Bundan sonraki günlerde şampiyonluk yaklaştıkça umarım daha iyi bir moralle, daha fazla çıkarım.

Sezon sonu için aklında oluşan bir yol haritası var mı?

Tek amacım şu ana odaklanmak, ikinci yarıya iyi hazırlanmak ve Galatasaray forması ile şampiyonluk yaşamak. Zamanı gelince bunu düşünürüm.

‘Douglas beni çok zorladı’

Bu sezon seni en zorlayan defans oyuncusu kim oldu?

Sivasspor’un sağ beki Douglas’ı söyleyebilirim. Şu zamana kadar en çok problemi o yarattı. Ofansif bir sağ bek olduğu için tabii ki devamlı bindirmeyi seven, gitmeyi seven bir sağ bek olduğu için benim de onu kovalamam gerekti. Bu yüzden bana sıkıntı yarattığını söyleyebilirim.

Benfica eşleşmesi?

Önemli bir rakibe, Avrupa kupalarında tecrübesi olan bir rakibe karşı oynayacağız. Tecrübeli oyuncuları var. Diğer taraftan da bizim hocamızın ve teknik heyetimizin tecrübesi bizi maça en iyi şekilde hazırlayacaktır. Zor bir maç bizi bekliyor ama en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor.

‘Avrupa’dan ders çıkarttık’

Şampiyonlar Ligi’nde forma giydiğinde hissettiğin duygular?

Tabii ki gruptan çıkmak istiyorduk. Bu forma ile Şampiyonlar Ligi’nde oynamak büyük bir gurur ve bu gururu da devam ettirmek isterim. Ne yazık ki olmadı. Önümüzde Avrupa Ligi var. Şampiyonlar Ligi’nden çıkarttığımız dersler var. Avrupa’da en iyi şekilde devam etmek istiyoruz. Ligde de mutlaka ilk yarı yaptığımız bazı hatalar olabilir. Her şeyden bir ders çıkartıp, mayıs ayında tekrardan şampiyon olmak istiyoruz.

Fatih Terim'le çalışmak nasıl duygu?

Galatasaray gibi Avrupa’nın en büyük camialarından birinde oynamak, böyle bir formayı giymek inanılmaz büyük bir ayrıcalık. Benim gibi genç bir oyuncu için Fatih Terim ile çalışmak, onun gibi Avrupa’nın en iyi hocalarından bir tanesi ile çalışmak, onun değerlerinden yararlanmak çok önemli. Bu iki ayrıcalık beni mutlaka çok daha iyi yerlere getirecektir.

'Celil Türkçe öğretiyor'

Sezon başında yaptığımız röportajda en iyi anlaştığın oyuncunun Celil olduğunu söylemiştin. Kendisi de İngilizce öğreniyordu. Aranız nasıl, Celil’in İngilizcesi ne seviyede?

Celil hâlâ benim en yakın arkadaşım diyebilirim. Tabii ki İngilizcesi gelişti. Daha iyi seviyede şu an. Sadece benim değil Donk’un da verdiği destekle Celil’in İngilizcesi daha çok gelişti. Bana da Türkçe öğretmeye çalışıyor. Ama Türkçe gerçekten zor bir dil. Benim işim biraz daha zor.

Henry hakkında kısa kısa

■ Henry Onyekuru, Galatasaray formasıyla 15 Süper Lig maçında 6 gol attı.

■ Everton, Nijeryalı futbolcuyu 1 Temmuz 2017’de Eupen’den 8 milyon Euro’ya transfer etti.

■ Nijerya formasını ilk kez 1 Haziran 2017’de giydi, şu ana kadar 7 maça çıktı, golü yok.

■ 1.75 boyundaki Onyekuru, her iki kanatta ve ileri uçta oynuyor.

■ Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Henry’nin, Everton kulübüyle 2022 yılına kadar kontratı var.

■ Henry Onyekuru, şu ana kadar Everton formasını hiçbir maçta giymedi.

Fotoğraflar: Murat Akbaş

Haber: Metin Karabaş