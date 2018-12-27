Galatasaray’ın Everton’dan kiraladığı Henry Onyekuru’nun performansının, İngiliz ekibi tarafından yakından takip edildiği ortaya çıktı. Premier Lig ekibinin, sarı-kırmızılı forma altında sergilediği performansın özel olarak kayıt altına alındığı öğrenildi.

21 yaşındaki futbolcunun Süper Lig’de geçirdiği ilk altı ayıyla ilgili bir rapor hazırlandı. Performans verileri, form durumu gibi veriler hazırlanan raporda yer aldı. Nijeryalı futbolcunun takip edilmesine sezonun ikinci yarısında da devam edileceği belirlendi. Onyekuru’nun iyi performansı, bonservisini elinde bulunduran kulübü için de umut oldu. Bu sezon Premier Lig’de hayal kırıklığı yaşayan Everton’un gelecek sezon kadrosunda kendisine yer bulabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Ancak bunun için İngiltere için gerekli çalışma izni koşullarını karşılaması gerektiği tespit edildi. Galatasaray’daki iyi performansını sürdürerek Nijerya Milli Takımı’na çağrı almaya devam etmesini umut ettikleri futbolcunun, böylece gerekli çalışma izni koşullarını yerine getirmesini bekledikleri öğrenildi. Nijerya Milli Takımı’nın bu sezonki 4 resmi maçının tamamında forma giyen Onyekuru geçtiğimiz sezon da Belçika’nın Anderlecht Kulübü’nde kiralık olarak çok iyi bir dönem geçirmiş olmasına rağmen, milli takım kriterini karşılamadığı için çalışma izni alamamış, Everton’un bu sezonki kadrosuna dahil edilememişti.

(Milliyet)