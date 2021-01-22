Galatasaray'da üçüncü Henry Onyekuru dönemi başlıyor... Sarı-Kırmızılılar aylar süren görüşmeler sonucunda Monaco'yu ikna etti. Nijeryalı yıldız, 250 bin Euro karşılığında sezon sonuna kadar kiralanıyor. Galatasaray Yönetimi'nin hedefi, lig bittiğinde 23 yaşındaki kanat oyuncusunu bonservisiyle birlikte alabilmek. Onyekuru'nun bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçirilmesi ve ardından tarafların resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Öyle ki, Galatasaray Yönetimi'nin, kiralama bedelini Monaco'ya şimdiden gönderdiği iddia ediliyor. Böylece Galatasaray'ın daha önce iki kez kiraladığı Onyekuru, üçüncü kez Sarı-Kırmızılı takıma transfer olacak.

Zorunlu satın alma yok

Bu süreçte Galatasaray'ın en büyük kozu ise Onyekuru'nun istek ve ısrarı oldu. Çünkü daha birkaç gün öncesine kadar bile Rus kulüpleri, genç oyuncunun bonservisini alabilmek için Monaco'ya baskı kuruyordu. Fransızlar'ın isteği de takımda kadro dışı kalan yıldız futbolcuyu bonservisle vermekten yanaydı. Ancak Onyekuru, Galatasaray'dan başka hiçbir takıma gitmeyeceği yönündeki düşüncesini net şekilde dile getirince, Fransızlar da Galatasaray'ın teklifini kabul etmek durumunda kaldı. Ancak kiralık sözleşmesine zorunlu satın alma maddesi dahil edilemedi.



