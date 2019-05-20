Onyekuru attı, şampiyonluk geldi

Henry Onyekuru sezon başında İngiltere’nin Everton Kulübü’nden gelmişti Galatasaray’a. Geçen sezonu Belçika ekibi Anderlecht’te geçiren 21 yaşındaki forvet sergilediği performansla Sarı-Kırmızılı ekibin zaferinde büyük katkı sağladı. Sol kanatta görev yapan Nijeryalı oyuncu performansını şampiyonluk golüyle taçlandırdı. 64. dakikada Fernando’nun sağdan kullandığı serbest vuruşta Kudriashov’dan seken topu kafayla ağlara gönderen Onyekuru, Galatasaray’ı şampiyonluğa taşıdı. Ligde 14. golünü atan genç oyuncu, iç sahadaki karşılaşmalarında Fenerbahçe deplasmanı ve Beşiktaş’tan derbilerinden sonra bir kritik mücadelede de daha skore etki etti, puan kazandırdı.