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Onuralp Bitim'in ardından Metecan Birsen de yuvadan uçuyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon yarı final, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise final oynayan Pınar Karşıyaka'da Onuralp Bitim'in Bursaspor'a transfer olmasından sonra Metecan Birsen de yuvadan uçuyor.

24 Haziran 2021, Perşembe 02:16 Son Güncelleme:
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Onuralp Bitim'in ardından Metecan Birsen de yuvadan uçuyor

Yeşil-kırmızılıların son 2 yıldaki başarılı tablosunda önemli isimlerden olan milli forvetin bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Fenerbahçe Beko'yla prensipte anlaştığı öğrenildi. 

Sarı Lacivertlilerin altyapısında yetişip 2015 yılında kulüpten ayrılan Metecan, Anadolu Efes'ten 2 sene önce transfer olduğu Kaf-Kaf'ta geçen sezon ligde 8.9 sayı, 5.4 ribaund, 1.3 asist, Avrupa'da

6.4 sayı, 5.5 ribaund, 0.9 asist ortalamalarıyla oynadı.

DHA

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