Onuralp Bitim: Finalde olmayı gerçekten hak ettik

7DAYS EuroCup'ın finalinde temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor , deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek. Bursaspor'un millî yıldızlarından Onuralp Bitim, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İlgili Haberler Dusan Alimpijevic: Finaldeyiz ve bu bizim için en güzel deneyim





Burada olmayı gerçekten hak ettiklerini belirten Bitim, "Gerçekten çok mutluyum. Bir rüyanın gerçekleşmesi gibi... Bazıları bunun mucize olduğunu söyleseler de benim için öyle değil. Burada olmayı gerçekten hak ettik ve sezon başından bu yana bunun hayalini kurduk. Herkese kendimizi kanıtladığımızı düşünüyorum. Umarım bu peri masalını güzel bir şekilde bitirerek şampiyonluğu kazanırız. Virtus Bologna'ya karşı oynadık ve o zaman onlar böyle bir takım değildi. Sezonun ortasında çok değiştiler. Hackett ve Shengelia'yı kadroya eklediler. Ama biz de çok daha iyi bir takım olduk. Finalde çok farklı iki takım karşı karşıya gelecek. Sarf edeceğimiz yoğun çaba önemli ki oyun bize geldiğinde hazır olacağız. Her gün yeni şeyler öğreniyorum. Bugün bile biraz da olsa bir şeyler öğrendim. Antrenörümüz Alimpijevic, her gün bize bir şeyler öğretiyor ve onun gibi bir koçumuz olduğu için çok mutluyuz. Gelecek sezon ondan daha fazlasını öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Elbette taraftarlarımızla olmayı daha çok seviyoruz ama herkes dolu bir salonda oynamak isteyeceği için bugün harika bir atmosfer olacak. Gerçekten çok mutluyum çünkü full bir salon olacak ve biz buna alıştık" dedi.

İlgili Haberler David Dudzinski: Final maçına hazırız



