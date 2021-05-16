Onur Cavit Biriz: 'Film şeridi gibi gözümün önünde'

Rüzgar sörfünü 14 yıldır aralıksız sürdürdüğünü belirten Onur Cavit Biriz, "Milli Takım’a ilk seçildiğim günü çok net hatırlıyorum. O yıllarda, ’Acaba bir gün olimpiyatlara katılabilir miyim?’ diye hayal ederdim. Şimdi ise olimpiyatlara gidiyorum. 9 yaşında, ailemle birlikte İzmir Alaçatı’da arabayla giderken, sörf yapanlara camdan bakmış ve ’Sörfçü olacağım’ diye ağlamıştım. Yaşım küçüktü ama ben kararımı vermiştim.. Böyle başlayan maceram Tokyo’ya kadar uzandı. Bu serüvenim, film şeridi gibi gözümün önünde. Şimdi ise yeni başarılara ulaşmanın vakti." dedi.