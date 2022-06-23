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Onur Bulut, Galatasaray'dan haber bekliyor

Yerli sağ bek olarak Galatasaray’ın gündeminde olan Onur Bulut, Sarı-Kırmızılı formayı giymeyi çok istiyor.

23 Haziran 2022, Perşembe 07:27 Son Güncelleme:
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Onur Bulut, Galatasaray'dan haber bekliyor

Sportif direktör Cenk Ergün’ün daha önce görüşme gerçekleştirdiği başarılı sağ bek, geçtiğimiz yıl Kayserispor performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Teknik direktörlük görevine Okan Buruk’un getirilmesinin ardından, Onur’la ilgili yaşanan sürecin hızlanması bekleniyor.

Halil için 2.5 istediler

Göztepe ’den ayrılacak olan Halil Akbunar, Cim Bom’un radarında. Trabzonspor ’un da yakından ilgilendiği Halil için İzmir ekibinin, 2.5 milyon Euro’luk bonservis talebi bulunuyor. Galatasaray ise bu rakamı yüksek buluyor.

Göztepe’nin küme düşmesinin ardından, takımdan gitmesine kesin gözüyle bakılan Halil için önümüzdeki günlerde tekrar görüşme gerçekleştirilecek.

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