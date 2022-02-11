Kayserispor'un başarılı sağ beki Onur Bulut önemli açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki futbolcu, " Fenerbahçe maçında her şeyimiz verdik. 10 kişiyle büyük takıma karşı performans vermek kolay değil. Fenerbahçe'yi yendikten sonra, kupayı kaldırmak birinci hedef. Biz çok iyi bir takımız. Çeyrek finalde Beşiktaş 'ı geçebiliriz. Biz çok iyi bir takımız ve her takıma karşı istediğimiz sonucu alabiliriz." ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY YAPABİLECEKLERİNİ AVRUPA LİGİ'NDE GÖSTERDİ'

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Onur, ''Favori büyük takımdır her zaman. Çok iyi oyuncuları var. Avrupa Ligi'nde bunu gösterdiler. Bir form tutsa çok iyi işler yapar Galatasaray . Çok zor bir maç olacak. Galatasaray bu maçı yeniş bir başlangıç olarak görüyor. Biz de bunun farkındayız. Elimizden geleni yapacağız. Rakibimize saygı duyarak oynayacağız; ama kazanmak istiyoruz. Bu sezon çok iyi bir grafik yakaladık. Ben de elimden geleni yapıyorum. Sakatlıksız bir biçimde devam ederiz inşallah'' şeklinde konuştu.

MARCAO, KEREM, BERKAN KUTLU

Onur Bulut, ''Marcao çok iyi. Kerem hem gol hem de asist katkısı yapıyor. Potansiyeli büyük bir oyuncu. Berkan Kutlu, Alanyaspor'dan takım arkadaşım. Gerçekten çok iyi bir oyuncu, büyük takımda oynamanın bazı zorlukları oluyor. Özellikle ilk sezon zor oluyor. Ama buna rağmen bence Berkan çok iyi oynuyor'' dedi.







