Geçtiğimiz hafta sonu Alanya'da düzenlenen birer günlük yol yarışlarına, Salcano Sakarya'dan Onur Balkan damgasını vurdu.

Cumartesi günü koşulan 135 km'lik Grand Prix Velo Alanya(1,2)'yı 2 saat 55 dakika 12 saniyelik derecesiyle Minsk Cycling Club'dan Belaruslu bisikletçi Nikolai Shumov kazanırken, Salcano Sakarya'dan Onur Balkan ikinci, Shenzen Xidesheng Cycling Team'den Andriy Kulyk üçüncü oldu.

Öte yandan Ahmet Örencik'in beşinci, Batuhan Özgür'ün altıncı, Kemal Küçükbay'ın ise on ikinci sırada tamamlandığı yarışta ilk 20'ye 5 Türk bisikletçi girmeyi başardı.

Doğum gününde kazandı

İlk günü podyumun ikinci basamağında kapatan Onur Balkan, aynı zamanda doğun günü olan pazar günkü 153.4 km'lik Grand Prix Justiniano Hotels (1.2) yarışında ise 3 saat 37 dakika 21 saniyelik derecesiyle bu kez ilk sırada yer almayı başardı. Milli sporcuyu, Minsk Cycling Club'tan Siarhei Papok ve Shenzhen Xidesheng Cycling Team'den Mykhaylo Kononenko takip etti.

Cumartesi gününün ilk 3'ünde bulunan isimlerden Nikolai Shumov 10. sırada kendine yer bulabilirken, Andriy Kulyk ise yarışı ancak 60. olarak tamamlayabildi.

Sosyal medyadan sitem etti

Toplamda 3 kez Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonluğu bulunan Onur Balkan, hafta sonu aldığı ikincilik ve birinciliğin ardından sosyal medyadan kendisini özel hayatı nedeniyle eleştirenlere sitem etti. Instagram hesabından bir mesaj yayınlayan Milli bisikletçi şu ifadeleri kullandı:

"Alanyada 9-10 mart tarihleri arasında gerçekleştiren Grand Prix 1.2 yarışlarında ilk gün 2. oldum. Bugünün ise bende anlamı özeldi. Hem kendim hemde çevremde sevdiğim insanlar hakkında konuşulanlar için bugün aldığım şampiyonluğun cevap niteliğinde olacağını düşünüyorum. Özel hayat ve iş hayatını bir arada tutmaya çalışan insanlar için aldığım şampiyonluğu armağan ediyorum. Önceki yarışlarımın sonuçlarını kız arkadaşıma bağlayanlar. Peki ya bu yarış için ne diyeceksiniz? Ben size söyleyeyim en büyük destekçim kendisidir. Ve siz kendisini benden türlü oyunlarla uzak tutarak hem onun hem de benim moralimi bozmaya çalıştınız. Sonuç ise ortada.. Biz maalesef ki küçük hesaplar peşinde koşmuyoruz. Ben ve kız arkadaşımla uğraşmak yerine işinize odaklanın. Bize laf etmek isteyen varsa dönüp aynaya bakıp bir daha düşünsünler. Bana desteklerinden dolayı her zaman yanımda olduğun ve bana inandığın için teşekkür ederim sevgilim. Bu arada aldığım en güzel doğum günü hediyesiydi."