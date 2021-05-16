Süper Lig'in sona ermesiyle Avrupa'ya gidecek takımlar belli oldu.

GALATASARAY: (Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu)

Lig ikincisi Galatasaray , gelecek sezon Beşiktaş 'la birlikte Şampiyonlar Ligi'nde... Sarı-Kırmızılılar, Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak ve 3 ön elemeyi geçerse gruplara kalacak. 2. ön elemede kura çekimi 16 Haziran, ilk karşılaşmalar 20-21 Temmuz ve rövanşlar 27-28 Temmuz tarihlerinde olacak. Ancak 26 Mayıs'taki Avrupa Ligi finalinde Villarreal önünde kupayı Manchester United kazanırsa Cim Bom, Devler Ligi'ne 3. ön elemeden başlayacak ve 2 ön elemeyi geçerse gruplara kalacak. Burada kura çekimi 19 Temmuz, ilk maçlar 3-4 Ağustos ve rövanşlar 10 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Ayrıca 3. ön elemeden başlamak; Aslan'ın bu turda elense bile, format gereği Avrupa Ligi'nde gruplara kalmasını sağlayacak.

FENERBAHÇE: (Konferans Ligi 3. ön eleme turu)

Sezonu üçünçü bitiren Fenerbahçe , an itibariyle UEFA'nın önümüzdeki sezonla birlikte hayata geçireceği Konferans Ligi'nde boy gösterecek. Kura çekimi 19 Temmuz'da yapılacak. Kanarya, ilk karşılaşmasını 5 Ağustos, rövanşını 12 Ağustos'ta oynayacak. Fenerbahçe'nin gruplara kalması için 2 ön elemedeki rakiplerini yenmesi lazım. Ancak Türkiye Kupası'nı Beşiktaş kazanırsa Fener, Konferans Ligi yerine gelecek sezon Avrupa Ligi'ne Play-Off turundan kalıcak ve buradaki rakibini geçerse gruplara yükselecek. Kupa 2'nin Play-Off turunda rakipler 2 Ağustos'ta belli olacak, ilk maçlar 19 Ağustos ve rövanşlar 26 Ağustos'ta oynanacak.

TRABZONSPOR: (Konferans Ligi 2. ön eleme turu)

Süper Ligi 4. sırada bitiren Trabzonspor, şu an itibariyle ülkemizi UEFA'nın yeni kupası Konferans Ligi'nde temsil edecek. Bordo-Mavililer, kupaya 2. ön eleme turundan başlayacak. Gruplara kalması için de 3 ön eleme geçmesi şart. Kura çekimi 16 Haziran'da... Karadeniz temsilcisi ilk karşılaşmasını 22 Temmuz'da, rövanşı 29 Temmuz'da oynayacak. Trabzon'un gruplara kalması için 3. ön eleme ve Play-Off turundaki rakiplerini de geçmesi gerekecek. Eğer Türkiye Kupası finalini Beşiktaş kazanırsa Trabzon, Konferans Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayacak. Bu turda kuralar 19 Temmuz, ilk maçlar 5 Ağustos, rövanşlar 12 Ağustos'ta.

Ya Sivasspor ya da Antalya

Eğer Türkiye Kupası finalini Beşiktaş kazanırsa, Süper Lig'de sezonu 5. sırada bitiren Sivasspor, gelecek sezon Avrupa'da Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Ayrıca Avrupa Ligi Play-Off'unu Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunu Trabzonspor ve Konferans Ligi için 2. ön eleme turunu da Sivasspor oynayacak. Aksi takdirde kupayı Antalyaspor kazanırsa, Akdeniz ekibi ülkemizi Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda temsil etme şansını elde edecek.



