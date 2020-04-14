Online tekvando turnuvası
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sportif faaliyetler askıya alınırken Avrupa Tekvando Birliği (WTE) 4-10 Mayıs tarihlerinde 1. Online Avrupa Açık Tekvando Poomse Şampiyonası düzenleyecek.
Sporcular, şampiyonaya çektikleri videolarla katılacak ve bu videolar normal şampiyona formatında WTE’nin uluslararası hakemleri tarafından puanlanacak.
Şampiyona, 2014 ve üzeri doğumlu tüm sporcuların katılımına açık olacak. Şampiyona kayıtları 25 Nisan’a kadar “worldtkd.simplycompete.com” adresi üzerinden yapılabilecek. Uluslararası WT lisansı bulunan sporcular organizasyonda mücadele edebilecek.