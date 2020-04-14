Online tekvando turnuvası

Sporcular, şampiyonaya çektikleri videolarla katılacak ve bu videolar normal şampiyona formatında WTE’nin uluslararası hakemleri tarafından puanlanacak.

Şampiyona, 2014 ve üzeri doğumlu tüm sporcuların katılımına açık olacak. Şampiyona kayıtları 25 Nisan’a kadar “worldtkd.simplycompete.com” adresi üzerinden yapılabilecek. Uluslararası WT lisansı bulunan sporcular organizasyonda mücadele edebilecek.