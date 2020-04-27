Türkiye Satranç Federasyonu tarafından çocuklar için düzenlenen Online Satranç Turnuvası’nda 10 yaş ve altı kızlar kategorisi maçları, 29 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çocukların satrançtan uzak kalmamaları amacıyla gerçekleştirilen turnuvada ilk üç dereceyi elde edenlere tablet, e-kitap okuyucu ve kitap seti verilecek.

9-14 yaşındaki çocukların katılabileceği turnuvaya kayıtlar, "www.kumbaradergisi.com" sitesi üzerinden yapılabiliyor.