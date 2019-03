Online oyun Warframe, ücretsiz hediyeler dağıtacak!

Digital Extremes’in oldukça popüler olan ve hızla ivmesi artan online oyunu Warframe bu hafta altıncı yaşını kutluyor. Önümüzdeki Çarşamba günü, 27 Mart 2019’da PlayStation 4, Xbox One, bilgisayar ve Nintendo Switch oyuncuları, altıncı yıldönümü hediyelerinin yanı sıra özel bir “Liset” skini elde edecekler.

Geride bıraktığımız yıl, Warframe adlı online oyunun şu ana kadar ki en başarılı yılı oldu. Oyun, geçtiğimiz yıl içerisinde yirmi altıdan fazla güncelleme ve yüz on birden fazla hata düzeltmesi aldı. Oyuna kayıtlı hesapların sayısı ise otuz sekiz milyondan elli milyona yükseldi. Bu yükselme ile birlikte oyun, aktif olarak oyuncu sayısı en çok olan oyunlardan biri oldu.

Online oyun 2019 yılı içinde de bir çok güncelleme alacak. Bunlardan başlıcaları Railjack ve The New World güncellemeleri olacak. Digital Extremes, söz konusu oyun ile birlikte Plains of Eidolon ve Gas City adlı oyunların Remastered versiyonları üzerinde de çalışıyor.(ShiftDelete)