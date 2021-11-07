Onlara her yer Trabzon

Beşiktaş ’ın 7 puan önünde derbiye çıkan Trabzonspor , Dolmabahçe’de çok kritik bir galibiyet aldı. Bordo-Mavililer, Cornelius’un son dakikalarda attığı golle zafere uzanırken, geçen sezon olduğu gibi Abdullah Avcı yönetiminde Beşiktaş’ı yine Vodafone Park’ta yıktı. Bordo-Mavililer, unutulmaz galibiyetle müthiş serilerini de devam ettirdi. Avcı göreve geldiğinden beri deplasmanda hiç yenilmeyen ve ‘Bize her yer Trabzon’ diyen Fırtına, Beşiktaş’ı taraftarı önünde devirip, dış sahada kaybetmeme sayısını 24 maça çıkardı. Karadeniz ekibi, genel tabloya bakıldığında yine büyük bir başarıya sahip. Çünkü Trabzonspor, geçen sezondan beri ligde çıktığı son 24 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Kartal bu sezon ilk kez...

Vodafone Park’ta 5 senedir bileği bükülmeyen Trabzonspor, bu statta üst üst üste 2. zaferine ulaştı. Bu galibiyet, aynı zamanda Beşiktaş’ın iç saha serisini bozdu. Öyle ki Kartal, düne kadar evinde oynadığı 6 lig maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti. Sergen Yalçın’ın ekibi, ilk yenilgiyi Trabzonspor’dan aldı.