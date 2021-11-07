Onlara her yer Trabzon
Abdullah Avcı ile deplasmanda hiç kaybetmeyen Bordo-Mavililer, müthiş istatistiğini Dolmabahçe’de de sürdürdü. Dış sahada yenilmezlik serisini 24’e çıkartan Fırtına, genele bakıldığında da ligde 24 maçtır mağlup olmuyor. Rakibiyle puan farkını 10’a çıkartan lider, namağlup yola devam ediyor.
Beşiktaş ’ın 7 puan önünde derbiye çıkan Trabzonspor , Dolmabahçe’de çok kritik bir galibiyet aldı. Bordo-Mavililer, Cornelius’un son dakikalarda attığı golle zafere uzanırken, geçen sezon olduğu gibi Abdullah Avcı yönetiminde Beşiktaş’ı yine Vodafone Park’ta yıktı. Bordo-Mavililer, unutulmaz galibiyetle müthiş serilerini de devam ettirdi. Avcı göreve geldiğinden beri deplasmanda hiç yenilmeyen ve ‘Bize her yer Trabzon’ diyen Fırtına, Beşiktaş’ı taraftarı önünde devirip, dış sahada kaybetmeme sayısını 24 maça çıkardı. Karadeniz ekibi, genel tabloya bakıldığında yine büyük bir başarıya sahip. Çünkü Trabzonspor, geçen sezondan beri ligde çıktığı son 24 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.
Kartal bu sezon ilk kez...
Vodafone Park’ta 5 senedir bileği bükülmeyen Trabzonspor, bu statta üst üst üste 2. zaferine ulaştı. Bu galibiyet, aynı zamanda Beşiktaş’ın iç saha serisini bozdu. Öyle ki Kartal, düne kadar evinde oynadığı 6 lig maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti. Sergen Yalçın’ın ekibi, ilk yenilgiyi Trabzonspor’dan aldı.