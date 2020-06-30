Öne geçiyor ama koruyamıyor!

29 haftada attığı 65 golle açık ara ligin en skorer takımı olan Bordo-Mavililer hücumda sorun yaşamıyor. Ancak Fırtına, savunmada bir hayli aksıyor, özellikle öne geçtiği maçlarda kaybettiği puanlarla dikkat çekiyor. Bu sezon tam 23 maçta öne geçen Karadeniz ekibi, bu sınavlarda 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak 22 puan kaybetti. Bu alanda zirvede yer alan Trabzonspor’u, 17’şer puanlarla Başakşehir ile Gençlerbirliği takip etti.