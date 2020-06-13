Önder Yurdagül: Sporcularımız 1,5-2 ayda eski formlarına kavuşacaklardır

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Tekerlekli Sandalye Basketbol Asbaşkanı Önder Yurdagül, AA muhabirine yaptığı açıklamada; bedensel, işitme, görme ve zihinsel engelli sporcuların sosyal hayata katılmalarını sağlayan en büyük güçlerden birinin spor olduğunu söyledi. TBESF çatısı altındaki lisanslı 3 bin 500 sporcunun bu süreci en az hasarla kapatması için çalışma yaptıklarını aktaran Yurdagül, sporcu sağlığı için deplasmanlı ampute futbol, tekerlekli sandalye basketbol ve oturarak voleybol liglerinin mevcut halleriyle tescil edildiğini anımsattı.

Yurdagül, sporcu sağlığının kendileri için her şeyden önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kovid-19 sürecinde sporcularımıza, ev içerisinde mutlaka egzersizler yapmalarını, kilo almamalarını, kronik rahatsızlıkları üzerinde mutlaka durmalarını ve sürekli olarak sağlık kontrollerini sağlamalarını rica ettik. Ancak, milli sporcularımızın performanslarında ciddi düşüşler oldu. Tabii ki 2,5 aylık süreç, engelli bireyler için sıkıntılı bir süreçti. Birçok noktada hizmete, eğlenceye ve aktiviteye zaten sıkıntılarla ulaşan engelli bireyler, sportif amaçlardan da uzak kaldı."

"Psikolog desteğinde fayda görüyoruz"

Milli sporcular başta olmak üzere federasyonlarına bağlı tüm lisanslı sporcuların ülkenin çok önemli yerlerinde bulunan spor psikologları ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerindeki antrenörlerle temasta olduğunu vurgulayan Yurdagül, şunları kaydetti:

"Şunu görüyoruz ki, sporcularımız geleceğe gayet umutlu bakıyor. Çünkü, yeni normalleşme süreciyle beraber 1 Haziran’dan itibaren onlar da sahaya inmeye başladı. Bu noktada bizim de onlara uyarılarımız oldu. Mutlaka bu süreçte sporcularımızın psikolog desteği almasında fayda görüyoruz. Sporcularımızın eski formlarına dönmeleri zaman alacak. Eğer sporcularımız antrenmanlara eski tempoda düzenli olarak başlayabilirse 1,5-2 ayda eski formlarına kavuşacaklardır. Bunun için de antrenman ve kamp sayılarını artıracağız."