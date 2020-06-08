Önder Özen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen isimlerle ilgili konuştu. Önder Özen, Fenerbahçe-Schürrle ve Galatasaray-Balotelli iddialarını yorumladı.

İşte Önder Özen'in yaptığı açıklamalar;

"ŞARTLARI ZORLAMALI"

'Schürrle Fener'e' manşeti hakkında Önder Özen: "Eğer bunun olma olasılığı varsa, 1 saniye bile düşünmeden, şartları zorlayarak Fenerbahçe bu transferi sonuçlandırmak için elinden geleni yapmalı. Eğer bir sakatlık, tıbbi engeli yoksa."

"MARJİNAL KATKISI ÇOK YÜKSEK"

"Hiç gösterişi olmayan, son derece sade bir oyun tarzına sahip olmakla birlikte, marjinal katkı puanı gibi aforizmalar yapıyoruz ya, işte o marjinal katkı puanı her zaman çok yüksek olmuş bir oyuncu Schürrle."





"TARZI MÜLLER'E BENZİYOR"

"Gole çok yakın, teknik kapasitesi yüksek değil gibi gözüken ama hep işi gören... Tarzını biraz Thomas Müller'e benzetiyorum."

"YENİ DIAGNE'YE GEREK YOK"

'Balotelli Aslan'a' manşeti hakkında Önder Özen: "Galatasaray'ın Balotelli'yle ilgileneceğini pek düşünmüyorum. Galatasaray, yıllardır enerjisini sorunlu bazı oyuncuların sorunlarını çözmek veya onlardan verim almak adına epeyce harcadı. Diagne onlardan biriydi, yenisine gerek yok."

"NE KADAR BAĞLI OLACAK?"

"İyi midir Balotelli? İyidir. Futbolculuğuna kimsenin itirazı yok ama ne kadar Galatasaray'ın menfaatlerine yakın hareket edecek, ne kadar takımın içinde kalacak, ne kadar tutkuyla bağlı olacak? İşin bu tarafı da var."