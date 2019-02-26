Önder Özen'den Şenol Güneş'e çarpıcı sözler!

Beşiktaş'ın eski futbol direktörü ve şu sıralar beINSPORTS'ta yorumculuk yapan Önder Özen, siyah beyazlıların teknik patronu Şenol Güneş hakkında flaş sözler sarf etti.

26 Şubat 2019, Salı 10:05
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Önder Özen'den Şenol Güneş'e çarpıcı sözler!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan 3-3 biten Beşiktaş - Fenerbahçe derbinin ardından beIN SPORTS yorumcusu Önder Özen karşılaşmayı değerlendirdi.

Önder Özen, Şenol Güneş'in maç içerisindeki hamleleri hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Özen'in değerlendirmesi:

Beşiktaş artık şampiyonluk yarışının içinde kalabileceğini düşünmüyorum. İlk yarı için görüşüm; Beşiktaş 3-0 Fenerbahçe forması giydirilmiş çocuklar. İkinci yarı için görüşüm; Şenol hoca 0-3 Fenerbahçe forması giymiş adamlar. Fenerbahçe'de oyuncuların çoğu, bu takımın seviyesinin oyuncusu değil ama bazen forma oyuncuları da büyütür. Bugün Fenerbahçe forması oyuncuları büyüttü.

Türkiye'nin Mariano dışında en iyi bekleri Beşiktaş'ta. En temiz golcü Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta. En iyi defansif orta sahalarından Atiba Beşiktaş'ta. Quaresma'lar, Kagawa'lar, neler. Bu kadro 2. yarı oyunu tutamıyorsa, Şenol hocanın takımı ikna edememesindendir. Şenol hoca 2. yarı için 'anlamadım' diyor. O anlamadıysa olmaz, Şenol hoca anlamak için orada. Anlayabilecek tecrübede. Beşiktaş'ın düşüşündeki temel sebep, Şenol hocanın oyundaki hakimiyeti kaçırması.

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