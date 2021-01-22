Fenerbahçe'nin dün oynadığı Sivasspor maçı sonrasında yayıncı kuruluşta değerlendirmelerde bulunan yorumcu Önder Özen, sarı lacivertlilerin yeni transferi Mesut Özil'den maksimum yararlanmanın bağlantı kuracağı bir santrfor olduğunu, onun da Vedat Muriqi olduğunu söyledi.

Önder Özen’in yorumları şöyle:

“İKİ TAKIM DA DEPLASMANDA GİBİ OYNADI”

“İki takım da beraberlikten rahatsız değildi. İkisi de deplasmanda gibi oynadı. Ligi bilmeyen birine sorsanız hangisi favori, hangisi şampiyonluğa oynuyor bilemez. Fark yoktu.

“LUIZ GUSTAVO ŞAMPİYONLUĞU EN İSTEYEN OYUNCU GÖRÜNTÜSÜNDE”

Luiz Gustavo son birkaç maçtır dikkat çekici bir şekilde oyuna asılıyor. Şampiyonluğu en isteyen oyuncu görüntüsünde. Sezon başından çok daha iyi durumda. Çok kritik hamleler yaptı. Hücuma da verebileceği maksimum desteği verdi. Gustavo'ya ayak uyduran oyuncu var mı? Asıl soru bu. Ankaragücü maçında takıma fark atmıştı. Sivas'ta da en iyisiydi. Bu yaşta mükemmel işler yapıyor.

“FENERBAHÇE STOPERLERİ, YATABARE KONUSUNDA BAŞARILIYDI”

Yatabare büyük kalite olmayabilir ama kontrolü zor bir oyuncu. Stoperlerden ayrılarak oynuyor ancak Fenerbahçe stoperleri, Yatabare konusunda başarılıydı. Fenerbahçe iyi oynamadı ama Sivasspor'un her atağında kendi ceza sahasında kalabalık kaldı ve atağa da kalabalık gitti.

“MESUT İÇİN FENERBAHÇE’NİN ÖNÜNDE 2 SEÇENEK VAR”

Fenerbahçe'nin önünde iki seçenek var. Mesut Özil'i konuşmaya gerek yok. Oyuncu birinci sınıf. A) Rakip yarı alanda oynamalıyım. B) Bunu yapmayalım, aynı oyunumuzu oynayalım ve Mesut'a serbestlik verelim. Bu da işe yarayabilir.

“MESUT’UN SIKINTI YAŞAYACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

Almanya Milli Takımı ve Real Madrid oyunları birbirinden farklıydı. O dönemler La Liga uçuyordu. Süper Lig ile La Liga farklı. Real Madrid'in hızıyla, Fenerbahçe'den beklenen hız da farklı. Sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Alex de bu konuda çok eleştirildi. Sanırım Telekom'un açılış maçıydı, Alex'e hayran kalmıştım. Gerekten kıpırdamadan oynadı ama sonucu değiştirdi. Karim Benzema ile oynamak farklı. Benzema beklerin bile performansını bambaşka bir seviyeye taşıyor.

MURIQI İLE MESUT’TAN MAKSİMUM FAYDA ALIRSIN

Fenerbahçe kadrosu içerisinde Mesut'tan servis bekleyecek oyuncular var. Mesut'tan maksimum seviyede fayda almanın yolu, takıma bağlantı kuracak santrfor da olsa Mesut yürüyerek de oynasa gerekeni yapar. O nereye yürüyeceğini bilir. Herkesin koşusuna da yön verir. Bırakın Mesut yürüyerek oynasın.

Vedat Muriqi, Mesut ile tam bir bağlantı oyuncusu. Birçok şeyi değiştirebilir."