Önder Özen'in Beinsports'taki değerlendirmeleri şu şekilde:

Aykut hoca daha önce çalıştığı kulüplerde de 90 dakikaları bölümelre ayırıyordu. Bu yüzden birbirlerine çok benzemeyen 2 forveti kullanıyor. Demba Ba teknik, Crivelli ise mücadeleci forvet. İhtiyacı olursa bir gün ikisini de kullanır.

Beşiktaş rakip yarı alana gittiği zaman bir türlü hataya zorluyor karşı tarafı... Hızlı oyuncusu olmasa bile, topu çok hızlı kullanıyorlar. Kontratakları hızlı yapıyorlar. Ama kadro hızlı değil, buna rağmen hızlı oynuyorlar.

Beşiktaş'ın iki tane önemli unsuru var. Öne geçtikten sonra rakip yarı alanda oynamaya devam ederseniz, bu kolay olmaz. Topu her geri kazanmaya çalışmanız demek, kart görme ihtimali, ikili mücadeleye girme ihtimali demek.

Skoru çok rahat artırabiliyorlar. Tekrar söylüyorum. Beşiktaş hızlı oynuyor. Her maçın 60 dakikası kapalı savunma açmaya çalışıyor. Bırakın da bi' 30 dakika dinlensinler. Beşiktaş'ın öne geçip kaybettiği maçlar 1-2 tanedir.

Türkiye Ligi'nin ortalama bir kalitesi var. Bu akşamki maç Türkiye ortalamasının üzerindeydi. Başakşehir de buna katkı verdi.







