Adanaspor teknik direktörü Önder Karaveli, Süper Lig ekibi Beşiktaş 'tan ayrılma sürecine dair açıklamalarda bulundu. Radyospor'da yayımlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın konuğu olan ve Beşiktaş'ta Futbol Gelişim Direktörlüğü'nün genç futbolcuların A takıma yükselmesi için önemli bir alan olduğunu açıklayan Önder Karaveli, ''Beşiktaş'ta Futbol Gelişim Direktörlüğü kurduk. 2 ay önce resmi olarak açıkladık fakat biz bunun için 4 aydır çalışıyorduk. Bu benim uzun zamandır istediğim bir şeydi. Genç futbolcuların A takıma yükselmesinde çok önemli olduğunu düşünüyordum. Bunu ilk kez Beşiktaş'ta başlatmak benim için çok özeldi. Çünkü Beşiktaş benim evim. Benim birinci hedefim Gelişim Direktörlüğünü kurmaktı. Bunu kurduktan sonra başında kimin olduğunun benim için bir önemi yoktu. U19'tan A takıma çıkan futbolcuların destek göreceği bir yer var artık. Benim için çok sevindirici ve mutlu bir ayrılık. Gönül rahatlığıyla Beşiktaş'tan ayrıldım. Çünkü bu hayata geçti, Beşiktaş'ın o kurumu geliştireceğine inancım tam. Umarım Türk futbolunda her kulüp böyle bir yapıyı hayata geçirir.'' ifadelerini kullandı.





''Başkan sözünü tuttu''

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Karaveli, Beşiktaş'tan ayrılık sürecini açıklayarak, ''Geçen sezon bittiğinde Başkan Ahmet Nur Çebi bana görev aldığım dönem için teşekkür etti ve bana benden kulüp içinde yararlanmak istediklerini söylediler. Saha içinde görev almak istediğini biliyorum ve bir teklif gelmesi halinde bana izin vereceklerini söylediler. Ben, Beşiktaş'tan habersiz hiçbir kulüple görüşmedim. Adanaspor'dan teklif geldiğinde Beşiktaş kabul etmezse gidemeyeceğimi söylemiştim. Ceyhun Bey yoluyla Başkana teklifi ilettim ve başkanımız sağolsun sözünü tuttu.'' dedi.

''Süper Lig'e çıkmak istiyoruz''

Adanaspor ile anlaşmanın detaylarını açıklayan Önder Karaveli, ''Biz birkaç kez Adanaspor Başkanı Bayram Bey'in oğlu Furkan Bey'le konuştuk. Onunla birkaç kez konuştuk ve beni en çok etkileyen şey takımın yaş ortalaması oldu (23.7). Adanaspor'un genel olarak PTT 1. Lig'te dönüp dolaşan bir durumda olduğu anlatılır. Ama ben bu takımın bir üst ligi hak ettiğine inanıyorum. Bu toplulukla güzel bir birlikteliğim olacağına inanıyorum ve hedefimiz hem yurtiçi gem yurtdışı oyuncu satışları yapmak hem de Süper Lig'e çıkmak.'' ifadelerini kullandı.

''Beşiktaş'tan Adanaspor'a transfer olabilirler''

''Adana'da hem insanlar hem hava sıcak. Dün basın toplantısında resmi sözleşme yaptık ve hem basının hem taraftarların büyük ilgisi vardı. Bu beni çok mutlu etti. Takımda da geçmişten tanıdığım futbolcular. Başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Ben oyunun kazananı olmak istiyorum. Umarım Adanaspor taraftarlarının hepsini stada eskisi gibi çekmeyi başarabiliriz. Furkan Bey'le konuştuğumuzda Beşiktaş'ta U19 Takımından beğendiği oyuncular olduğunu söyledi. Ocak ayında U19 takımından Adanaspor'a transfer olabilir.'' dedi.

''Kalbim çok rahat''

Beşiktaş'ta oynadığı maçlarda oyunu kazandıklarını söyleyen Önder Karaveli, ''Beşiktaş'ın başında olduğum maçlarda çoğu maçta oyunun kazananı olduğumuzu düşünüyorum. Galatasaray maçının ilk yarısı, Göztepe maçının başları ve Adana Demirspor maçının son anlarında sadece oyunu kazanacak futbolu oynamadık. Ama geri kalan maçların hepsinde oyunun kazananıydık. Sonuçlandırma da sorunlar yaşadık, bol beraberlik aldık. Tabi ki hatasız bir teknik direktörlük dönemi olmadı ama şu konuda kalbim çok rahat. Kendi inandığım değerler uğruna kararlar aldım ve hiçbir şekilde yönetim bana müdahalede bulunmadı.'' ifadelerini kullandı.

''İnsanlar beni istedikleri gibi eleştirebilir''

Kendisine gelen eleştirilerin normal olduğunu söyleyen Karaveli, ''Beşiktaş bölümünde kendi adıma çok içimde kalan bir şey var onu da buradan seslendirmek istiyorum. Beni en çok yaralayan şey insanların Beşiktaşlılığımı tartışması oldu. Buna çok üzüldüm. Pazartesi günü Futbol Gelişim Direktörlüğü görevim son buldu ama şimdi Beşiktaş'ta en sevdiğim pozisyona geçtim. Beşiktaş taraftarlığına geri döndüm. İnsanlar beni istedikleri gibi eleştirebilir ama Beşiktaşlılığımı sorgulamasınlar.'' dedi.

''Adanaspor'un başarısı için çalışacağız''

Derbi de gönlünün Beşiktaş'tan yana olduğunu açıklayan Önder Karaveli, ''Beşiktaş kulübündeki her oyuncu benim gözümde A takım oyuncusudur. Beşiktaş'tan ayrılırken rapor verdiğim oyuncuların Beşiktaş A Takımına çıkacağına inanıyorum. (Ersin konusunda): Benim artık hiçbir Beşiktaş oyuncusu hakkında yorum yapmam doğru olmaz. Yönetim ve Ersin en doğru kararı verecektir. Derbi ile ilgili bir tahminim yok. Ama gönlümde Beşiktaş yatıyor ve bunu da herkes biliyor. Şu an da ben ve ekibim her dakika Adanaspor'u düşünüyoruz ve Adanaspor'un başarısı için çalışacağız. Ben aynı çizgiden devam edeceğim. Futbolu ve oyunu geliştirip futbolu kaos ortamından kurtarmaya çalışacağız.'' ifadelerini kullandı.