Spor To to Süper Lig 'in 26. haftasında konuk ettiği Altay'ı 1-0 yenen Beşiktaş , teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde daha iyi ortalama yakaladı.

Önder Karaveli, Sergen Ya lçın'ın teknik direktörlüğü dönemindeki maçlara göre takımın puan ortalamasını yükseltirken, yediği gol oranını da düşürdü.

Yalçın yönetiminde ligde 15 maçta altışar galibiyet ve yenilginin yanı sıra 3 beraberlikle 21 puan toplayabilen Beşiktaş, puan ortalamasında ise 1,4'te kaldı. Karaveli'nin teknik direktörlüğünde 11 karşılaşmada sadece bir kez mağlup olan Siyah-Beyazlı ekip, beşer galibiyet ve beraberlikle 20 puan elde etti. Beşiktaş böylece puan ortalamasını da 1,8'e çıkardı.