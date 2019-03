Önder Bülbüloğlu: 'Her şey güzel olacak'

FIFA Disiplin Kurulu’nun yapılan başvuruyu reddetmesi sonrasında 2010- 2011 sezonunda yaşanan şike davası için Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) başvuran Trabzonspor heyeti, önceki gün duruşma için İsviçre’ye gitmişti. Dün de mahkemeye çıkan Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, görülen duruşmada yetkililere kapsamlı bir rapor sundu.

Karadeniz ekibinin taraftarlarını mutlu edecek haberi ise Dış İlişkiler ve Hukuktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu verdi.

‘Çok iyi bir sunum yaptık’

Önder Bülbüloğlu, İsviçre’de görülen davanın ardından açıklamalarda bulundu.

Bülbüloğlu, “Çok iyi ve etkili bir sunum yaptık. Gerekli argümanlarla hakimin karşısına çıktık. Hakim de dava dosyasına çok hakimdi. Şu an için her şey bizim istediğimiz gibi gidiyor. Taraftarımıza şunu söyleyebilirim ki her şey çok daha güzel olacak” ifadelerini kullandı.