Öncü kardeşler geri sayımda...

Geçen sezon, wildcard’la katıldığı Moto3 Dünya Şampiyonası’nın son yarışını kazanarak tarih yazan ve MotoGP seviyesinde bu başarıyı elde eden en genç sporcu olmayı başaran Can Öncü (15), ikiz kardeşi Deniz Öncü’yle birlikte yine piste çıkmaya hazırlanıyor.

Red Bull KTM Ajo takımının pilotu olan Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası’nın ilk yarışı için 10 Mart’ta Katar’da mücadele edecek. Deniz Öncü de Dünya Gençler Şampiyonası’nda ter dökecek