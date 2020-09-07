Önce saygı duruşu sonra alkış...

Kritik mücadele öncesinde iki farklı duygu yaşandı. İlk olarak yakın zamanda hayatını kaybeden Sırp futbolunun efsane isimleri İlija Petkovic ve Vladica Popovic için saygı duruşunda bulunuldu.

Arkasından da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele eden sağlık çalışanları alkışlandı.