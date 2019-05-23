Önce Rize sonra Hugo Rodallega

Karadeniz temsilcisinde transfer çalışmaları iç bünyede de devam ediyor.

Bordo-Mavililer, bir yandan kadroyu takviye etmenin yollarını ararken, diğer taraftan kadroda tutulması planlanan isimlerle de masaya oturacak. Bu oyunculardan biri de Rodallega olacak. Daha önce yönetime, “Mayıs’ta masaya oturalım” mesajını yollayan sözleşmesi biten golcüyle Çaykur Rizespor mücadelesinden hemen sonra görüşüleceği öğrenildi. Bazı teklifler alan, ancak Trabzonspor’da kalmaya sıcak baktığı bilinen Kolombiyalı futbolcuya yönetimin 1+1 yıllık mukavele önereceği, verilecek yıllık ücretin ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı dile getirildi. Başarılı oyuncu bu sezon Trabzonspor’dan 1.6 milyon Euro kazanıyor.